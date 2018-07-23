قائد بالحرس الثورى: تهديدات ترامب لإيران حرب نفسية

رويترز

قال قائد كبير بالحرس الثورى الإيرانى، اليوم الاثنين، إن التهديدات التى وجهها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لطهران مساء أمس الأحد تصل إلى حد "الحرب النفسية" وإن إيران ستستمر فى مقاومة أعدائها.

ونقلت الوكالة عن غلام حسين غيب برور قوله "لن نتخلى أبدا عن معتقداتنا الثورية... سنقاوم ضغوط الأعداء... أمريكا لا ترغب فيما هو أقل من تدمير إيران... (لكن) ترامب لا يمكنه أن يمس إيران بشئ".

كان ترامب قد قال للرئيس الإيرانى حسن روحانى أمس أن يتوقف عن تهديد الولايات المتحدة وإلا فسيواجه العواقب، وذلك بعد ساعات من قول روحانى لترامب إن السياسات العدائية تجاه طهران قد تؤدى إلى "أم الحروب كلها".