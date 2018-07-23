فيديو وصور.. 15 معلومة عن محطة كهرباء البرلس التى سيفتتحها الرئيس غدًا

كفر الشيخ – محمد سليمان

اكتمل مشروع محطة كهرباء البرلس العملاقة الواقعة على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ ، لتضخ 4800 ميجاوات على الشبكة الرئيسية لكهرباء مصر، وبخبرة ألمانية مصرية، وفيما يلى أبرز المعلومات عن إنشاء المحطة:

1- وضع حجر الأساس لتنفيذ محطة كهرباء البرلس يوم 30 سبتمبر 2015

2- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، محطة كهرباء البرلس عبر الفيديو كنفراس فى 2 مارس 2017، بطاقة إنتاجية 1600 ميجاوات.

3- تم تركيب 12 مدلولاً على عدة مراحل.

4- أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية فى الشرق الأوسط.

5- تقع على بُعد 16 كيلومتر من ميناء البرلس.

6- تقع محطة البرلس على مساحة 250 فدانا.

7- تنتج 480 ألف ميجاوات كهرباء، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار يورو.

8- تم تنفيذها خلال 33 شهرًا فقط بدلاً من 7 سنوات.

9- المحطة ضمن 3 محطات تعاقدت عليها وزارة الكهرباء مع شركة سيمنز.

10- وزن التوربين الواحد حوالى 500 طن.

11- عمل بالمحطة 9 ألاف عامل ومهندس وفنى للإنتهاء منها فى 33 شهرا فقط.

12- عدد ساعات العمل 47 مليون ساعة عمل دون إصابات.

13- أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً حمل رقم 234 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 21 فدان تعادل "88337م مربع" من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة سور حول المحطة.

14- الكوادر المصرية تلقت تدريبات لتشغيل المحطة بنسبة 100%

15- من المقرر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لها غداً الثلاثاء 24 يوليو 2018.



جانب من محطة كهرباء البرلس العملاقة



داخل محطة الكهرباء العملاقة



الاستماع والاستفادة من الخبرة الألمانية



الاستماع والاستفادة من الخبرة الألمانية



جانب من المحطة العملاقة بالبرلس



خبرة المانية وكوادر مصرية بمحطة البرلس العملاقة



جانب احد المديولات



صورة من صور العمل العملاق



بدء اعمال الرصف والتجميل



علامات ارشادية بمحطة كهرباء البرلس العملاقة



داخل احدى غرف المحطة



جانب من العاملين بمحطة كهرباء البرلس



مباني شاهقة وعمال تاريخي



مدخل المحطة العملاقة



جمال المحطة وقت الغروب



المان والمانيات بمحطة الكهرباء يمنحون خبراتهم لكوادر مصرية



جانب من احدى غرف المحطة



جانبل من المحطة العملاقة



شهادة الخبرة والتدريب والتفوقث يرفعها العاملون بالمحطة



جانب من المحطة العملاقثة المجاورة للبحر المتوسط



جانب من العمل بالمحطو



جانب من المحطة خلال مراحل العمل



جانب من محطة كهرباء البرلس العملاقة



المهندس محمد سعد النادى ،مدير عام التشغيل بمحطة كهرباء البرلس



جانب من محطة كهرباء البرلس العملاقة



داخل محطة الكهرباء العملاقة



الاستماع والاستفادة من الخبرة الألمانية



الاستماع والاستفادة من الخبرة الألمانية



جانب من المحطة العملاقة بالبرلس



خبرة المانية وكوادر مصرية بمحطة البرلس العملاقة



جانب احد المديولات



صورة من صور العمل العملاق



بدء اعمال الرصف والتجميل



علامات ارشادية بمحطة كهرباء البرلس العملاقة



داخل احدى غرف المحطة



جانب من العاملين بمحطة كهرباء البرلس



مباني شاهقة وعمال تاريخي



مدخل المحطة العملاقة



جمال المحطة وقت الغروب



المان والمانيات بمحطة الكهرباء يمنحون خبراتهم لكوادر مصرية



جانب من احدى غرف المحطة



جانبل من المحطة العملاقة



شهادة الخبرة والتدريب والتفوقث يرفعها العاملون بالمحطة



جانب من المحطة العملاقثة المجاورة للبحر المتوسط



جانب من العمل بالمحطو



جانب من المحطة خلال مراحل العمل



جانب من محطة كهرباء البرلس العملاقة