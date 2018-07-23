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فيديو وصور.. 15 معلومة عن محطة كهرباء البرلس التى سيفتتحها الرئيس غدًا

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:00 ص
فيديو وصور.. 15 معلومة عن محطة كهرباء البرلس التى سيفتتحها الرئيس غدًا جانب من محطة كهرباء البرلس العملاقة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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اكتمل مشروع محطة كهرباء البرلس العملاقة الواقعة على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ ، لتضخ 4800 ميجاوات على الشبكة الرئيسية لكهرباء مصر، وبخبرة ألمانية مصرية، وفيما يلى أبرز المعلومات عن إنشاء المحطة:

1-   وضع حجر الأساس لتنفيذ محطة كهرباء البرلس  يوم 30 سبتمبر 2015

2-   افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، محطة كهرباء البرلس عبر الفيديو كنفراس فى 2 مارس 2017، بطاقة إنتاجية 1600 ميجاوات.

3-    تم تركيب 12 مدلولاً على عدة مراحل.

4-    أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية فى الشرق الأوسط.

5-    تقع على بُعد 16 كيلومتر من ميناء البرلس.

6-    تقع محطة البرلس على مساحة 250 فدانا.

7-    تنتج 480 ألف ميجاوات كهرباء، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار يورو.

8-    تم تنفيذها خلال 33 شهرًا فقط بدلاً من 7 سنوات.

9-    المحطة ضمن 3 محطات تعاقدت عليها وزارة الكهرباء مع شركة سيمنز.

10-   وزن التوربين الواحد  حوالى 500 طن.

11-  عمل بالمحطة 9 ألاف عامل ومهندس وفنى للإنتهاء منها فى 33 شهرا فقط.

12- عدد ساعات العمل 47 مليون ساعة عمل دون إصابات.

13-  أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً حمل رقم 234 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 21 فدان تعادل "88337م مربع" من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة سور حول المحطة.

14- الكوادر المصرية تلقت تدريبات لتشغيل المحطة بنسبة 100%

15- من المقرر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى  لها غداً الثلاثاء 24 يوليو 2018.

 

1--داخل-محطة-الكهرباء-العملاقة
 جانب من محطة كهرباء البرلس العملاقة

 

2--الاستماع-والاستفادة-من-الخبرة-الألمانية-(1)
داخل محطة الكهرباء العملاقة

 

2--الاستماع-والاستفادة-من-الخبرة-الألمانية-(2)
الاستماع والاستفادة من الخبرة الألمانية

 

2--جانب-من-المحطة-العملاقة-بالبرلس
الاستماع والاستفادة من الخبرة الألمانية

 

3--خبرة-المانية-وكوادر-مصريةى-بمحطة-البرلس-العملاقة-(1)
جانب من المحطة العملاقة بالبرلس

 

3--محطة-الكهرباء-العملاقة-بالبرلس-بجوار-شاطئ-البحر-المتوط
خبرة المانية وكوادر مصرية بمحطة البرلس العملاقة 

 

4--جانب-احد-المديولات
جانب احد المديولات

 

5--صورة-من-صور-العمل-العملاق
صورة من صور العمل العملاق

 

6--بدء-اعمال-الرصف-والتجميل
بدء اعمال الرصف والتجميل

 

6--علامات-ارشادية-بمحطة-كهرباء-البرلس-العملاقة-(1)
علامات ارشادية بمحطة كهرباء البرلس العملاقة

 

7--داخل-احدى-غرف-المحطة
داخل احدى غرف المحطة

 

8--جانب-من-العاملين-بمحطة-كهرباء-البرلس
جانب من العاملين بمحطة كهرباء البرلس

 

9--مباني-شاهقة-وعمال-تاريخي
مباني شاهقة وعمال تاريخي

 

10--مدخل-المحطة-العملاقة
مدخل المحطة العملاقة

 

12--جمال-المحطة-وقت-الغروب
جمال المحطة وقت الغروب

 

13--المان-والمانيات-بمحطة-الكهرباء-يمنحون-خبراتهم-لكوادر-مصرية
 المان والمانيات بمحطة الكهرباء يمنحون خبراتهم لكوادر مصرية

 

14--جانب-من-احدى-غرف-المحطة
جانب من احدى غرف المحطة

 

15--جانبل-من-المحطة-العملاقة
جانبل من المحطة العملاقة

 

16--شهادة-الخبرة-والتدريب-والتفوقث-يرفعها-العاملون-بالمحطة
 شهادة الخبرة والتدريب والتفوقث يرفعها العاملون بالمحطة

 

17--جانب-من-المحطة-العملاقثة-المجاورة-للبحر-المتوسط
جانب من المحطة العملاقثة المجاورة للبحر المتوسط

 

18--جانب-من-العمل-بالمحطو
جانب من العمل بالمحطو

 

19--جانب-من-المحطة-خلال-مراحل-العمل
جانب من المحطة خلال مراحل العمل

 

--جانب-من-محطة-كهرباء-البرلس-العملاقة-(1)
جانب من محطة كهرباء البرلس العملاقة

 

المهندس محمد سعد النادى ،مدير عام التشغيل بمحطة كهرباء البرلس
المهندس محمد سعد النادى ،مدير عام التشغيل بمحطة كهرباء البرلس
 
1--داخل-محطة-الكهرباء-العملاقة
 جانب من محطة كهرباء البرلس العملاقة

 

2--الاستماع-والاستفادة-من-الخبرة-الألمانية-(1)
داخل محطة الكهرباء العملاقة

 

2--الاستماع-والاستفادة-من-الخبرة-الألمانية-(2)
الاستماع والاستفادة من الخبرة الألمانية

 

2--جانب-من-المحطة-العملاقة-بالبرلس
الاستماع والاستفادة من الخبرة الألمانية

 

3--خبرة-المانية-وكوادر-مصريةى-بمحطة-البرلس-العملاقة-(1)
جانب من المحطة العملاقة بالبرلس

 

3--محطة-الكهرباء-العملاقة-بالبرلس-بجوار-شاطئ-البحر-المتوط
خبرة المانية وكوادر مصرية بمحطة البرلس العملاقة 

 

4--جانب-احد-المديولات
جانب احد المديولات

 

5--صورة-من-صور-العمل-العملاق
صورة من صور العمل العملاق

 

6--بدء-اعمال-الرصف-والتجميل
بدء اعمال الرصف والتجميل

 

6--علامات-ارشادية-بمحطة-كهرباء-البرلس-العملاقة-(1)
علامات ارشادية بمحطة كهرباء البرلس العملاقة

 

7--داخل-احدى-غرف-المحطة
داخل احدى غرف المحطة

 

8--جانب-من-العاملين-بمحطة-كهرباء-البرلس
جانب من العاملين بمحطة كهرباء البرلس

 

9--مباني-شاهقة-وعمال-تاريخي
مباني شاهقة وعمال تاريخي

 

10--مدخل-المحطة-العملاقة
مدخل المحطة العملاقة

 

12--جمال-المحطة-وقت-الغروب
جمال المحطة وقت الغروب

 

13--المان-والمانيات-بمحطة-الكهرباء-يمنحون-خبراتهم-لكوادر-مصرية
 المان والمانيات بمحطة الكهرباء يمنحون خبراتهم لكوادر مصرية

 

14--جانب-من-احدى-غرف-المحطة
جانب من احدى غرف المحطة

 

15--جانبل-من-المحطة-العملاقة
جانبل من المحطة العملاقة

 

16--شهادة-الخبرة-والتدريب-والتفوقث-يرفعها-العاملون-بالمحطة
 شهادة الخبرة والتدريب والتفوقث يرفعها العاملون بالمحطة

 

17--جانب-من-المحطة-العملاقثة-المجاورة-للبحر-المتوسط
جانب من المحطة العملاقثة المجاورة للبحر المتوسط

 

18--جانب-من-العمل-بالمحطو
جانب من العمل بالمحطو

 

19--جانب-من-المحطة-خلال-مراحل-العمل
جانب من المحطة خلال مراحل العمل

 

--جانب-من-محطة-كهرباء-البرلس-العملاقة-(1)
جانب من محطة كهرباء البرلس العملاقة

 

المهندس محمد سعد النادى ،مدير عام التشغيل بمحطة كهرباء البرلس
المهندس محمد سعد النادى ،مدير عام التشغيل بمحطة كهرباء البرلس
 

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