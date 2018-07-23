فيديو وصور.. قصة طالب سوهاجى عاشق للأورجامى يصنع مشغولات يدوية من الورق

سوهاج – عمرو خلف

أحمد جمال طالب فى كلية التجارة بجامعة سوهاج، مهتم بفن جديد بالنسبة لمحافظة سوهاج، وهو فن الأورجامى وهو فن يابانى تعلمه وطبقه بالمحافظة وهو عبارة عن فن طى الورق وتصنيع العديد من الأشكال والمشغولات اليدوية، من هذا الورق ليكون بداية مشروع كبير للعديد من الشباب بل وقام الطالب أحمد جمال بعقد دورات تدريبية للشباب لتعلم وتصنيع هذا الفن ليكون بمثابة انطلاقة حقيقية لهم بعد تخرجهم من الكلية وافتتاح المشروعات لهم.

الطالب أحمد جمال محمد 22 سنة طالب فى الفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة سوهاج تعلم فن الأورجامى وبدأ العمل به من 4 سنوات منذ أن كان طالبا فى الثانوية العامة، وأتقن العمل بمهارة فائقة فى هذه الفن الجديد بالمحافظة، إلى أن قرر منح الشباب دورات تدريبية فى هذه المجال ليكون انطلاقة لهم فى المستقبل وعرض منتجاتهم فى المعارض الكبيرة وافتتاح المشروعات بسوهاج.

التقى "اليوم السابع" الطالب أحمد جمال أول شاب يصنع المشغولات والأشكال من الورق وفن الأورجامى، وقال فى البداية: إن هذه الفن "الأورجامى" هو فن يابانى يصنع منه الاشكال والمشغولات اليدوية من طى الورق وبدأ فى تعلمه منذ 4 سنوات ثم بدأ فى احتراف التصنيع من خلال الأشكال وقام بعدها بتعليم الشباب والفتيات هذا الفن من خلال عقد الدورات التدريبية لافتتاح المعارض فى المحافظة وبيع هذه الاشكال.

وأضاف أحمد أنه يلقى تشجيعا كبيرا من أسرته وخاصة والدته فى هذا المجال نظرا لما يقدمه من تدريب الشباب أيضا ليكون بمثابة مشروع لهم مستقبلا لمن يرغب فى افتتاح المشروعات وبيع هذه الاشكال التى توضع فى المنازل والمحلات الكبيرة وغيرها كزينة وخاصة الزجاج المعشق والذى يعشق الرسم عليه.

ويكمل الطالب حديثه قائلا، أشعر بسعادة وفخر لتعلمى هذه الفن وكذلك تعليمه للعديد من الشباب والفتيات وهو يصنع فى المنازل والورق الخاص به يسمى "كانسون وبرستو" وأسعاره بسيطة ولا يتكلف كثيرا ولكنه يحتاج إلى مجهود فى تصنيعه فالشكل الواحد من الممكن أن يصنع فى 10 أيام أو أكثر، وقد اشترك فى العديد من المعارض بالأشكال الذى قام بتصنيعها.

ويتمنى أحمد قيام العديد من الشباب بافتتاح المشروعات فى المحافظة لبيع هذه الاشكال واللوحات الورقية وكذلك بيعها فى المعارض لتكون بديلا لهم عن الوظائف الحكومية فيما بعد، فهذا الفن اليابانى فن راقى وهو جديد فى محافظة سوهاج وسوف يلقى رواجا كبيرا فى المستقبل القريب.



محرر اليوم السابع مع أحمد جمال



أحمد أول شاب يصنع المشغولات اليدوية بفن طى الورق



أحد الاشكال المصنعة



فانوس من الورق



فراشات مصنوعة من ورق الاورجامى



أحد الأشكال الجديدة



بعض الأشكال من الورق



أشكال صغيرة



احد الأشكال المنزلية



مفرش يدوى صغير



أحد الأشكال على هيئة ألعاب للأطفال



سمكة من الورق