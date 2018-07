فيديو.. إصابة 9 بينهم طفل فى عملية إطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية

قالت وسائل إعلام غربية، إن عددا من الإصابات فى صفوف مواطنين وقع فى مدينة تورونتو الكندية، إثر عملية إطلاق نار.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإنجليزية، أن 9 أشخاص أصيبوا بينهم طفل، فى عملية إطلاق نار بالمدينة، وعلى الفور وصلت قوات الشرطة الكندية لمحيط الحادث.

وقال شهود عيان لـ "تورونتو ستار"، إن رجلاً يرتدى ملابس سوداء أطلق رصاصا عدة مرات ثم انتحر، وقدر البعض أنه أطلق ما يصل إلى 20 طلقة.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r