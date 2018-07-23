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الإثنين، 23 يوليه 2018 07:02 ص
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فيديو.. إصابة 9 بينهم طفل فى عملية إطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:35 ص
فيديو.. إصابة 9 بينهم طفل فى عملية إطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية موقع الحادث
كتب عبد الوهاب الجندى
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قالت وسائل إعلام غربية، إن عددا من الإصابات فى صفوف مواطنين وقع فى مدينة تورونتو الكندية، إثر عملية إطلاق نار.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإنجليزية، أن 9 أشخاص أصيبوا بينهم طفل، فى عملية إطلاق نار بالمدينة، وعلى الفور وصلت قوات الشرطة الكندية لمحيط الحادث.

وقال شهود عيان لـ "تورونتو ستار"، إن رجلاً يرتدى ملابس سوداء أطلق رصاصا عدة مرات ثم انتحر، وقدر البعض أنه أطلق ما يصل إلى 20 طلقة.

 

الشرطة تخلى المنطقة
الشرطة تخلى المنطقة

القوات تنتشر في محيط الحادث
القوات تنتشر في محيط الحادث

انتشار الشرطة الكندية
انتشار الشرطة الكندية

انتشار الشرطة
انتشار الشرطة

جانب من الحادث
جانب من الحادث

محيط إطلاق النار في كندا
محيط إطلاق النار في كندا

محيط إطلاق النار
محيط إطلاق النار

مصاب
مصاب

نقل مصابة
نقل مصابة

هلع بين الأهالى
هلع بين الأهالى

 


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