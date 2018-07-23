فى ذكرى 23 يوليو.. شاهد صور جمعت جمال عبد الناصر مع زعماء ورؤساء العالم

كتب محمود العمرى

تحتفل مصر بالذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو، التى حققت نقلة تاريخية فى مصر، وهى الذكرى التى لا تغيب دائما عن أعين المصريين، وتربط هذه الذكرى المجيدة المصريين بالراحل الزعيم جمال عبد الناصر، والتى حرص العديد من المواطنين والشخصيات العامة والحزبية على زيارة ضريح الزعيم، وفى تلك الذكرى ينشر "اليوم السابع" صور جمعت الراحل الزعيم مع زعماء ورؤساء العالم.



استقبال شعبى فى السودان للزعيم عبد الناصر



الزعيم فى غينيا



جمال عبد الناصر مع الملك فيصل



جمال عبد الناصر والرئيس التونسي



جمال عبد الناصر والشيخ زايد



جمال عبد الناصر والقذافى



عاهل الاردن وعبد الناصر



عبد الناصر مع الامين العام للامم المتحدة



عبد الناصر مع الملك حسين والرئيس ياسر عرفات



عبد الناصر مع الملك عبد العزيز



عبد الناصر مع أمير الكويت





عبد الناصر مع رئيس اسبانيا فرانكو



عبد الناصر مع عدد من القيادات السورية فى احد الزيارات



عبد الناصر والزعيم الراحل نهرو



عبد الناصر والزعيم الغانى كوامى



عبد الناصر والسادات



عبد الناصر وعدد من الزعماء الأفارقة



عبد الناصر ونظيره الجزائرى أحمد بن بلا