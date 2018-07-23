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فى ذكرى 23 يوليو.. شاهد صور جمعت جمال عبد الناصر مع زعماء ورؤساء العالم

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:37 م
فى ذكرى 23 يوليو.. شاهد صور جمعت جمال عبد الناصر مع زعماء ورؤساء العالم الزعيم جمال عبد الناصر
كتب محمود العمرى
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تحتفل مصر بالذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو، التى حققت نقلة تاريخية فى مصر، وهى الذكرى التى لا تغيب دائما عن أعين المصريين، وتربط هذه الذكرى المجيدة المصريين بالراحل الزعيم جمال عبد الناصر، والتى حرص العديد من المواطنين والشخصيات العامة والحزبية على زيارة ضريح الزعيم، وفى تلك الذكرى ينشر "اليوم السابع" صور جمعت الراحل الزعيم مع زعماء ورؤساء العالم.

 
استقبال شعبى فى السودان للزعيم عبد الناصر
استقبال شعبى فى السودان للزعيم عبد الناصر

 

الزعيم فى غينيا
الزعيم فى غينيا

 

جمال عبد الناصر مع الملك فيصل
جمال عبد الناصر مع الملك فيصل

 

جمال عبد الناصر والرئيس التونسي
جمال عبد الناصر والرئيس التونسي

 

جمال عبد الناصر والشيخ زايد
جمال عبد الناصر والشيخ زايد

 

جمال عبد الناصر والقذافى
جمال عبد الناصر والقذافى

 

عاهل الاردن وعبد الناصر
عاهل الاردن وعبد الناصر

 

عبد الناصر مع الامين العام للامم المتحدة
عبد الناصر مع الامين العام للامم المتحدة

 

عبد الناصر مع الزعيم الاردنى الملك حسين والرئيس ياسر عرفات
عبد الناصر مع الملك حسين والرئيس ياسر عرفات

 

عبد الناصر مع الملك عبد العزيز
عبد الناصر مع الملك عبد العزيز

 

عبد الناصر مع أمير الكويت
عبد الناصر مع أمير الكويت

 

 

عبد الناصر مع رئيس اسبانيا فرانكو
عبد الناصر مع رئيس اسبانيا فرانكو

 

 
 
عبد الناصر مع عدد من الزعماء السوريين
عبد الناصر مع عدد من القيادات السورية فى احد الزيارات  
 
 
عبد الناصر والزعيم الراحل نهرو
عبد الناصر والزعيم الراحل نهرو

 

عبد الناصر والزعيم الغانى كوامى
عبد الناصر والزعيم الغانى كوامى

 

عبد الناصر والسادات
عبد الناصر والسادات

 

عبد الناصر وعدد من الزعماء الأفارقة
عبد الناصر وعدد من الزعماء الأفارقة

 

عبد الناصر ونظيره الجزائرى أحمد بن بلا
عبد الناصر ونظيره الجزائرى أحمد بن بلا

 

 
 
 
 
يوقع اتفاقيه مع وزير الحرب انتونى هيد البريطانى
يوقع اتفاقيه مع وزير الحرب انتونى هيد البريطانى

عبد الناصر والقذافى فى ليبيا
عبد الناصر والقذافى فى ليبيا

عبد الناصر مع رئيس الوزراء الفرنسي كريستيان بينو
عبد الناصر مع رئيس الوزراء الفرنسي كريستيان بينو
 
 

 
فى المغرب
فى زيارة للمغرب
 

فى جولة مع رئيس الوزراء السودانى الازهرى
فى جولة مع رئيس الوزراء السودانى الازهرى
 
 

فى موكب مع اليكس كوسيجن
فى موكب مع اليكس كوسيجن
 
 

مع االسيناتور ايستس كيفوفر
مع االسيناتور ايستس كيفوفر
 
 

مع ارنست جيفارا
مع جيفارا
 
 
 

مع الحبيب بورقيبه فى اجتماع للرؤساء العرب
مع الحبيب بورقيبه فى اجتماع للرؤساء العرب
 
 

مع الرئيس الصينى تشو اون لى
مع الرئيس الصينى تشو اون لى
 
 

مع الزعماء العرب بعد اعلان منظمة التحرير الفلسطينية
مع الزعماء العرب بعد اعلان منظمة التحرير الفلسطينية
 
 

مع الملك ادريس ملك ليبيا
مع الملك ادريس ملك ليبيا
 
 
 

مع الملك حسين
مع الملك حسين
 
 

مع اليكس كوسيجن
مع اليكس كوسيجن

 

 

مع ايزنهاور
مع ايزنهاور
 
 

مع تيتو بيوجوسلافيا
مع تيتو بيوجوسلافيا
 
 
 

مع تيتو وجواهر لال نهرو بيوجسلافيا
مع تيتو وجواهر لال نهرو بيوجسلافيا

 

 

 

مع تيتو وجواهر لال نهرو
مع تيتو ونهرو
 
 

مع تيتو وخروشوف فى الامم المتحدة بنيو يورك
مع تيتو وخروشوف فى الامم المتحدة بنيو يورك
 

مع خروشوف قبل التوجه للسد العالى
مع خروشوف قبل التوجه للسد العالى
 
 

مع رئيس الوزراء البورمى
مع رئيس الوزراء البورمى
 
 

مع سيف الاسلام الحسن بأندونسيا
مع سيف الاسلام الحسن بأندونسيا

 

 

 

مع شكرى القوتلى
مع شكرى القوتلى

 

مع كوسيجن

مع كوسيجن

 

 

مع مسؤل الهدنه بالامم المتحده بين مصر واسرائيل
مع مسؤل الهدنه بالامم المتحده بين مصر واسرائيل
 
 

مع نيكولاى بيدجورنى اثناء زيارته للاتحاد السوفيتى
مع نيكولاى بيدجورنى اثناء زيارته للاتحاد السوفيتى
 
 

مع نيكولاى بيدجورنى
مع نيكولاى بيدجورنى
 
 
 

مع هارولد ماكميلان
مع هارولد ماكميلان

 

 

مع هيلاسلاسى
مع هيلاسلاسى

 

 

مع وزير الخارجية البريطانى سيلوين لويد
مع وزير الخارجية البريطانى سيلوين لويد
 
 

مع وزير الدولة البريطانى انتونى نوتنج
مع وزير الدولة البريطانى انتونى نوتنج
 
 

 
يتفقد احدى الدبابات مع القذافى
يتفقد احدى الدبابات مع القذافى
 
 

يصافح الملك ادريس ملك ليبيا
يصافح الملك ادريس ملك ليبيا

يصافح كاسترو فى نيويورك
يصافح كاسترو فى نيويورك

 


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