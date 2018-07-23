فلسطين: الإعلام العالمى فضح هجوم إسرائيل الأخير على غزة

رام الله (أ ش أ)

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية اليوم الاثنين، هجوم خارجية الاحتلال الإسرائيلى على شبكة الأخبار الأمريكية (CNN) وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لتغطيتهما العدوان الأخير على غزة، دليلًا على فشل الاحتلال فى تمرير روايته الحافلة بالادعاءات والزيف إلى الراى العام العالمى.

وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أن الحملة على الشبكة الأمريكية والهيئة البريطانية تثبت أن إسرائيل لا تكفى بالعنصرية والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطينى بل تسعى لمحاصرة الحقيقة وتقديم خطاب يقلب واقع الحال ويمرر رؤية منحازة للاحتلال ومعادية للنضال المشروع.

ورأت فى تزامن الانتقادات الإسرائيلية لوسائل الإعلام الأجنبية مع إقرار ما يسمى "قانون العنصرية" ومناقشة قانونى "منع التصوير" و"فيس بوك" محاولة لخلط الأوراق وحرفًا للقضية الأساسية الماثلة فى العنصرية والتطرف والعدوان عن مسارها وللتأثير على الإعلام الدولى ليتطابق مع كل ما يسعى الاحتلال لتمريره بالتوازى مع الانحياز الأمريكى لإسرائيل الذى عبّر عنه مستشار عضو مجلس الشيوخ الأمريكى تيد كروز حين تطوع للادعاء بأن (BBC)"عرضت الأحداث فى غزة بصورة محرفة"!.

وذكرت بشهداء الصحافة، والأطفال، والمقعدين، والمسعفين الذين قتلوا بدم بارد خلال المسيرات السلمية فى غزة، وسط صمت خارجية إسرائيل، وتجاهل كل المتحالفين معها.