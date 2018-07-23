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غدًا.. بدء حجز المرحلة الثانية لمشروع سكن مصر بـ8 مدن جديدة

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:00 ص
غدًا.. بدء حجز المرحلة الثانية لمشروع سكن مصر بـ8 مدن جديدة مشروع سكن مصر- صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن
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تستعد فروع بنك التعمير والإسكان، فى استقبال المواطنين الراغبين فى سداد مقدمات حجز المرحلة الثانية لمشروع سكن مصر، والتى تتضمن نحو 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، اعتبارا من غدا الثلاثاء.

من جانبه قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أن الوحدات المطروحة بمساحة حوالى 115 م2، بمستوى تشطيب متميز، ومواقع الوحدات متاحة بالموقع الإليكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، وسيحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضى.

و فيما يتعلق بالشروط المالية، سيتم سداد 10% مقدم حجز، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع)، أو نقداً، وفى حالة الحصول على وحدة سكنية بنظام القرعة، يتم استكمال سداد 20 % من إجمالى ثمن الوحدة بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، وفى حالة سداد باقى ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، يتم خصم 7 % من إجمالى ثمن الوحدة، مشيراً إلى أنه يمكن سداد باقى ثمن الوحدة بالنظام التالى: 6 دفعات ربع سنوية، تستحق الدفعة الأولى منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، وبواقع 10 آلاف جنيه للقسط، وسداد نسبة 10 % من ثمن الوحدة، دفعة تعاقد واستلام، تسدد فى الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك، مع تقديم شيكات آجلة بباقى ثمن الوحدة، الذي يتم سداده بأحد البديلين التاليين: الأول، السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات، بحيث يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد بإخطار العميل للاستلام، والثانى، عن طريق التمويل العقارى، على أن يتم سداد أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد لحين الحصول على موافقة جهة التمويل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام، وفقاً لإخطار العميل.

 


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