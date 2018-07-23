عضو "لجنة الفيروسات": خطة لعلاج من 3 إلى 4 ملايين مريض فيروس C خلال 3 سنوات

كتبت أمل علام

كشف الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أنه تم علاج 2 مليون مريض حتى الآن، وتم وضع خطة لعلاج من 3 إلى 4 ملايين شخص قبل مرور 3 سنوات.

وأشار الدكتور جمال عصمت فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع" إلى أنه يتم عقد اجتماعات مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لوضع خطة لإجراء فحوص لاكتشاف فيروس سى لـ45 مليون شخص خلال عام اعتبارا من الآن.

وأكد أن هذه الفحوص تتم من خلال وحدات الرعاية الصحة الأولية المنتشرة فى جميع ربوع مصر، بالتعاون مع المستشفيات المركزية، ومراكز علاج فيروس سى التابعة للجنة القومية، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والعسكرية، وأن يكون هناك دور واضح لمنظمات المجتمع المدنى، وعلى رأسهم صندوق تحيا مصر.

وأشار إلى أنه على أى مواطن يرغب فى العلاج ويريد عمل التحاليل اللازمة، أو التأكد من إصابته بفيروس سى التوجه مباشرة إلى أقرب مركز للعلاج تابع للجنة القومية، والتى يوجد تفاصيلها عبر مواقع هذه المراكز، وعنوانها من خلال الموقع الإلكترونى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.