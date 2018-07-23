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الإثنين، 23 يوليه 2018 02:51 م
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عريقات: سنتوجه بسؤال للأمم المتحدة حول توافق قانون القومية مع الميثاق الأممى

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:54 م
عريقات: سنتوجه بسؤال للأمم المتحدة حول توافق قانون القومية مع الميثاق الأممى صائب عريقات
أ ش أ
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طالبت فلسطين، سفيرها فى الأمم المتحدة ، بتوجيه سؤال للدائرة القانونية فى الأمم المتحدة حول مدى توافق (قانون القومية) الذى وافق عليه الكنيست الإسرائيلي، مع الميثاق الأممي. صرح بذلك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.

 وقال عريقات إنه إذا كان القانون يتماشى مع قوانين الأمم المتحدة فليكن، وإذا تعارض فعضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة عليها علامة استفهام بعد اليوم.

وأضاف عريقات - فى ندوة أقامتها وزارة الإعلام الفلسطينية بمقر منظمة التحرير بمدينة رام الله اليوم الإثنين - أن القيادة الفلسطينية تجرى اتصالات مع كل الدول حول مخاطر قانون القومية الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولى إلى إعادة النظر فى علاقتها مع إسرائيل .

وتابع القانون يؤسس لإقامة نظام فصل عنصرى حديث، ويحول الصراع من سياسى إلى دينى بامتياز.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أقامت لجنة خاصة لقضايا التمييز العنصرى لاسيما أن هذا القرار يدمر كل ما قامت عليه الأمم المتحدة.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلى كان قد أقر الخميس الماضى بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت القانون الذى ينص على أن دولة إسرائيل هى الوطن القومى للشعب اليهودي،  وأكد القانون على أن الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي.

 

 


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