عاطل يصيب طبيبا بارتجاج فى المخ لتأخره فى فحص مريض بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

اتهم طبيب عظام بدائرة قسم أول سوهاج، عاطلا بالتعدى عليه بالضرب داخل عيادته، لتأخره فى توقيع الكشف على مريض كان يرافقه، مما نتج عنه إصابة الطبيب " باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم ".

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من قسم شرطة أول سوهاج يفيد بإصابة طبيب عقب تعدى أحد الأشخاص عليه داخل عيادته.

بالفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية بتقدم طبيب عظام بمستشفي سوهاج التعليمي ويقيم دائرة مركز أبو تيج أسيوط ببلاغ أفاد فيه بأنه أثناء تواجده بعيادة العظام بالمستشفي لمباشرة عمله قام عبده . ا 25 سنة عاطل ويقيم بناحية قلفاو دائرة مركز سوهاج بالتعىي عليه بالضرب وإحداث إصابته " باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم " بدعوى تأخره فى توقيع الكشف الطبى على الحالة المرافقة له.

بمواجهة المتهم، أنكر ما نسب إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4482 جنح القسم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.