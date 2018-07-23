ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية فى حملات أمنية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً بضبط عدد من المتهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وهم "أيمن م م" 23 سنة عاملـ ومقيم قحافة قسم أول الفيوم، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين سرقة ومخدرات وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و"كريم ف ج" 27 سنة عامل، ومقيم الحواتم مسجل شقى خطر فئة سرقات عامة، وسبق اتهامه فى 11 قضية ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و"أشرف ع ح" 37 سنة عامل وسبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص وبحوزته فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار.

كما تمكنت قوات الامن من القبض على "محمد ى م" 45 سنة سائق ومقيم قرية الغرق سبق إتهامه فى 4 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و"سعيد ح ص" 34 سنة عامل، ومقيم قرية دفنو وسبق إتهامه فى قضيتين ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و"ياسر م ع" 35 سنة فلاح، ومقيم قرية النزلة وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و"دسوقى ز م" بالمعاش ومقيم مركز ابشواى ضبط وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و3 طلقات من ذات العيار، و"أحمد ه أ" 45 سنة عامل ومقيم ترسا مركز سنورس، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و"جمعة ص ع" 31 سنة عامل، ومقيم قرية قصر رشوان، وسبق إتهامة فى قضيتين سلاح ومخدرات وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وطلقة من ذات العيار.

وتم تحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.