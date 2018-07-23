ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة فى السويس

السويس- سيد نون

قامت مديرية أمن السويس، بإشراف اللواء محمد جاد مدير الأمن، بتنفيذ حملة أمنية موسعة، لضبط متعاطى المواد المخدرة من قائدى السيارات بطريق العين السخنة.

وقامت قيادات بمرور السويس، بقيادة الحملة الأمنية بالتعاون مع فريق طبى من مديرية الصحة، بإجراء الكشف والتحاليل على سائقى السيارات النقل، وتم إجراء التحاليل الطبية على 14 شخصا من سائقى السيارات النقل والملاكى، وأظهرت النتائج تعاطى 6 سائقين سيارات نقل المخدرات.

كما حررت إدارة مرور السويس، مخالفات مرورية لـ 30 سيارة لتجاوز السرعة القانونية، بطريق العين السخنة وطريق القطامية.