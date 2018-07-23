ضبط 130 متهما بحوزتهم 144 قطعة سلاح نارى فى حملة الأمن العام بالمحافظات

كتبت : دينا الحسيني

استهدفت حملة قطاع الأمن العام بالمحافظات ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وتم التنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ونجحت الحملة فى ضبط 130 متهما وبحوزتهم 144 قطعة سلاح نارى وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال يوم 21 الجارى عن ضبط عدد 144 قطعة سلاح بحوزة 130متهما وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وتم ضبط 25 بندقية آلية، و18 بندقية خرطوش ، و11 طبنجة و90 فرد محلى الصنع، و225 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و15 خزينة لأسلحة نارية متنوعة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها .