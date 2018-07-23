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ضبط عاطلين بحوزتهما 15ألف قرص مخدر بالغربية

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:43 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما 15ألف قرص مخدر بالغربية حبس
الغربية - عادل ضرة
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تمكن النقيب محمد القمرى الضابط  بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط عاطلين مقيمان مركز كفر الزيات، وبحوزتهما ١٥ الف قرص ترامادول مخدر بقصد الاتجار.
 
كانت تحريات النقيب محمد القمري، قد توصلت لقيام  "احمد ا ع "26 سنه، "شريف ا . ال" 20سنه عاطل  مقيمان قرية  الدلجمون مركز كفر الزيات ، بالاتجار فى المواد المخدرة.
وبتقنيين الاجراءات تم ضبطهما بحوزتهما١٥ ألف قرص ترامادول بقصد الاتجار وسيارة ملاكي، تستخدم فى نقل المضبوطات، تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامه بحبسهما٤ ايام على ذمه التحقيق.
 
 
 

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