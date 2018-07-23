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الإثنين، 23 يوليه 2018 12:12 م
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ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 220 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالجيزة

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:12 ص
ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 220 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالجيزة مخدرات-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لإزالة الإشغالات وضبط الخارجين على القانون بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 38 قضية مخدرات وسلاح ناري غير مرخص، وتنفيذ 220 حكما قضائيا. 
 
كما أسفرت الحملة التي استهدفت قطاعي جنوب وشمال الجيزة والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، والطريق الدائرى، ومحيط محطات المترو، عن إزالة 540 حالة تعد وإشغال طريق، وضبط عدد من البائعين والخيالة والهجانة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى تحرير 63 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 

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