صور.. 60 ألف إسرائيلى يتظاهرون ضد منع المثليين من اللجوء للحمل البديل

(أ ف ب)

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس الأحد، فى تل أبيب ومدن أخرى احتجاجا على إقرار قانون جديد يمنع المثليين والمثليات من اللجوء إلى الحمل البديل.

ولم تعلن الشرطة عن أى تقديرات تتعلق بأعداد المتظاهرين لكن صحيفة "هآرتز" أشارت إلى أن 60 ألف متظاهر احتشدوا فى ساحة إسحق رابين فى تل أبيب.

وأطلقت الدعوات إلى هذه التظاهرات وإلى اضراب عام أيضا بعيد إقرار الكنيست الأربعاء قانونا يسمح بالحمل البديل للنساء العازبات أو اللواتى لا يستعطن الانجاب، لكنه يمنع المثليين والمثليات ومزدوجى الميول الجنسية والمتحولين جنسيا من استعارة الأرحام لإنجاب الأطفال.

وقبل إقرار القانون الجديد لم يكن مسموحا فى إسرائيل إلا للأزواج المغايرين اللجوء إلى الحمل البديل.

وأثر إقرار القانون دعا اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" إلى إضراب واسع الأحد.



التجمعات



المتظاهرين في إسرائيل



تظاهرات المثليين



جانب من التظاهر



جانب من التظاهرات



حملة لافتات مناهضة للحكومة



ساحة إسحاق رابين



علم المثليين



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