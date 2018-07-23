صور نادرة للزعيم جمال عبد الناصر مع عائلته

كتب محمود حسين

تحتفل مصر اليوم الإثنين، بالذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، التى تعد علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديثة وبداية بناء الدولة القومية المصرية المتقدمة، وحققت نقلة كبيرة لمصر فى العصر الحديث، وستظل ثورة 23 يوليو خالدة على مر التاريخ بمبادئها العظيمة والإنسانية.

وترتبط ذكرى ثورة 23 يوليو بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لما قدمه لمصر والمصريين، وباعتباره أحد قادة هذه الثورة المجيدة، وترتبط جميع الشعوب العربية بعبد الناصر، ويعتبرونه زعيما لكل العرب وليس لمصر فقط.

وينشر "اليوم السابع"، عددا من الصور النادرة للزعيم جمال عبد الناصر مع عائلته وأبنائه وهم أطفال صغار، وصور أخرى عائلية مع أبنائه بعدما كبروا، وصور فى مناسبات عائلية.







































































































































































































































































































































































