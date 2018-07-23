صور.. مقتل اثنين من المسلحين المتحصنين فى مبنى محافظة أربيل العراقية

كتب محمد سعودى – تصوير رويترز

قتلت قوات الأمن الكردية، مسلحين أثنين متحصنين داخل مبنى محافظة أربيل، اليوم الاثنين، وذلك بعدما اقتحم مسلحون المبنى وأطلقوا الرصاص على القوات الأمنية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات الأمن العراقية قتلت اثنين من المسلحين المتحصنين فى مبنى محافظة أربيل فيما يحتجز مسلح ثالث رهينة، فيما أشار قائم مقام أربيل إلى أن المسلحين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى.

وقالت مصادر كردية، اليوم الاثنين، إن مسلحين يتحصنان فى مبنى محافظة أربيل بكردستان العراق بعد مهاجمته، يطلقان الرصاص على القوات الأمنية.

وحاولت القوات الكردية اقتحام المبنى، الذى كان قد هاجمه مسلحان، وهما يطلقان الرصاص، مما أسفر عن إصابة شرطي، حسب ما أضافت المصادر.



انتشار القوات الكردية حول محيط مبنى محافظة أربيل



القوات العراقية