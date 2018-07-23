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صور.. مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ببنها

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:25 م
صور.. مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ببنها اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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فاجأ اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، حملة الإزالات الكائنة بدائرة مركز شرطة بنها بحضور اللواء حازم الذهبى مساعد المدير لشئون الأمن العام، لفرض السيطرة الأمنية وإعلاء هيبة الدولة، وتنفيذا لسياسة الوزارة وتعليمات وزير الداخلية.

 

أكد مدير أمن القليوبية، خلال جولته على القوات المشاركة بالتعامل وفقا للقانون بكل حسم لاسترداد أراضى الدولة.

 

وأثناء الجولة فاجأ مدير أمن القليوبية القول الأمنى لمركز بنها أثناء مروره بدائرة المركز، حيث تقابل مساعد مدير الأمن مع ضابط البحث وضابط النظام، وأكد عليهم بضرورة المرور الفعلى فى الدائرة على مدار اليوم مع ضرورة الفحص الجاد للمشتبه فيهم، وكذا فحص البلاغات والحوادث وتقديم الخدمة للمواطنين فى الشارع.

 

ومن جانبه أكد مدير الأمن، أن القول الأمنى هو الأقرب للحدث ويجب عليه سرعه التوجه لتقديم المساعدة العاجلة، مشيرا إلى أن القول الأمنى هو حلقه الوصل بين المركز أو القسم وبين البلاغات الخارجية على مدار اليوم.

 

جدير بالذكر أن حملة الإزالات تتم بالتنسيق والاشتراك مع مجلس مدينة بنها برئاسة نجوى العشيرى رئيس مجلس مدينة بنها، والقوات المشاركة.

 

جدير بالذكر أن القول الأمنى عبارة عن خدمة أمنية مكونه من ضابط بحث ونظام وقوات نظامية وبحثية تمر فى دائرة كل قسم أو مركز على مدار اليوم على مستوى المديرية للتعامل مع البلاغات بسرعة وتقديم الخدمات للمواطنين.

 

مدير أمن القليوبية يفاجئ القول الأمني بمركز بنها
مدير أمن القليوبية يفاجئ القول الأمني بمركز بنها

 

مدير أمن القليوبية يفاجئ القول الأمني بمركز بنها2
مدير أمن القليوبية يفاجئ القول الأمني بمركز بنها

 

مدير أمن القليوبية يفاجئ القول الأمني بمركز بنها3
مدير أمن القليوبية يفاجئ القول الأمني بمركز بنها

 

مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ببنها 2
مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ببنها 

 

مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ببنها 3
مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ببنها

 

مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ببنها 4
مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ببنها

 


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