صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد مركز شرطة كفر شكر ويشدد على احترام المواطن

القليوبية ــ إبراهيم سالم

فاجأ اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، مركز شرطة كفر شكر، حيث تفقد النوبتجية والتقى بالضباط والأفراد وشدد عليهم باحترام المواطنين وحسن معاملتهم وسرعة إنجاز أعمالهم.

كما شدد مدير الأمن، على احترام كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيل كرسى المعاقين وتطبيق مبادئ حقوق الانسان.

وأكد، على ضرورة تواجد ضابط حقوق الانسان بالمركز لخدمة المواطنين ومساعدتهم، والتشديد على الاحترام المتبادل بين الشرطة والمواطن .



مدير أمن القليوبية يتفقد مركز كفر شكر



مدير أمن القليوبية يتفقد مركز كفر شكر