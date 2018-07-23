صور.. مديرية أمن أسيوط تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

أسيوط - هيثم البدرى

شنت مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، تحت إشراف اللواء جمال شكر مساعد الوزير مدير أمن أسيوط، برئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الشمال المركزية، وبمشاركة مساعد المدير للفرقة المركزية، ومأمورى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، ومركز شرطة القوصية، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى.

أسفرت الحملة عن تنفيذ القرار الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط ضد" ع ع " وآخرين، تعدى على أرض أملاك دولة على مساحة 300 متر، والمخصصة لمركز شباب أولاد على، والبناء عليها سور من البلوك الأبيض والأسمنت.

وفى مركز القوصية تم تنفيذ القرار ضد "ع م ع " لتعديه على قطعة أرض مساحتها 156 متر، وتنفيذ القرار ضد "ع م ق" لتعديه على قطعة أرض مساحتها 50 متر، وتنفيذ القرار ضد "م ا م" لتعديه على قطعة أرض مساحتها 208 متر، وتنفيذ القرار لسنة ضد"ر م ع" لتعديه على قطعة أرض مساحتها 77.5 متر، وتنفيذ القرار ضد "ع ا ر" لتعديه على قطعة أرض مساحتها 96 متر، وتنفيذ ضد "س ا ز" لتعديه على قطعة أرض مساحتها 90 متر وتنفيذ القرار ضد "ا م ا " لتعديه على قطعة أرض مساحتها 75 متر وتنفيذ حالة فورية غير مدرجه ضد "ف ح ع" لتعديه على قطعة أرض مساحتها 100 متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.