صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد ختام دورة تدريب الشباب حول دور الصحافة والإعلام

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ختام فعاليات الدورة التدريبية التثقيفية للشباب، تحت عنوان "معا لمواجهة الشائعات"، وحول دور الإعلام والصحافة فى مواجهة الشائعات، والتى نظمتها مؤسسة "بكرة لينا مصر أولا وأخيرا"، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، على مدار ثلاثة أيام متتالية بمقر مديرية الشباب والرياضة، بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى للمحافظة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة وجمع كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

حاضر خلال الدورة، كل من الإعلامى محمد أبوسنة رئيس تحرير جريدة القناة، والإعلامى علاء وحيد المذيع بالتليفزيون، وشارك فى هذه الدورة عدد 30 شابا وفتاة من خريجى كليات الإعلام والآداب، وتم تأهيلهم بالشكل المناسب للعمل فى المجال الصحفى والإعلامي، مع تأهيلهم للتعرف على أهمية المصداقية الإعلامية فى نقل الخبر، والبعد عن الشائعات فى إطار ما تمر به مصر من مخططات تريد إحباط روح المواطنين بتلك الشائعات .

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بدور الشباب وأهميته فى تلك المرحلة، مؤكدا على أهمية هذا الدور خلال تلك الفترة فى إعادة بناء مصر من جديد، وصياغة مستقبلها، وما له من تأثير كبير على صناعة الرأى العام، كما أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم مجموعة من الإعلاميين المتميزين لتتولى دراسة إنشاء مرصد إعلامى لرصد الشائعات وآليات مواجهتها .

ومن جهته، أكد محمد خلف منسق عام المؤسسة بالمحافظة، أن المستهدف من الدورة هو خلق شباب قادر على العمل الإعلامى والصحفى الذى يخدم به وطنه، بعيدا عن الشائعات ليكونوا مؤهلين لذلك العمل .

وفى الختام، قام المحافظ بتكريم المحاضرين والمدربين، وتسليم شهادات الدورة للشباب المشاركين .