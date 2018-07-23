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الإثنين، 23 يوليه 2018 03:34 ص
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صور.. فرنسا ترسل رجال إطفاء للمساعدة فى السيطرة على حرائق السويد

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:16 ص
صور.. فرنسا ترسل رجال إطفاء للمساعدة فى السيطرة على حرائق السويد رجال الاطفاء فى فرنسا
كتب عبد الوهاب الجندى
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أرسلت السلطات الفرنسية، اليوم الإثنين، عشرات الأشخاص من قوات الحماية المدنية إلى السويد، للمساعدة فى السيطرة على الحرائق المنتشر فى الغابات منذ أيام، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتواصل رجال الإطفاء، مكافحة حرائق الغابات التى اجتاحت مناطق واسعة فى السويد، منذ أيام، بعد موجة استثنائية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات السويدية، أنه جرى رصد 35 حريقا حتى يوم الخميس الماضى، على مساحة تزيد عن 20 ألف هكتار من أراضي الدولة الشمالية التي تغطيها غابات كثيفة.

الحماية المدنية الفرنسية
الحماية المدنية الفرنسية

 

القوات الفرنسية المتجهه للسويد
القوات الفرنسية المتجهه للسويد

 

القوات الفرنسية
القوات الفرنسية

 

القوات المرسلة إلي السويد
القوات المرسلة إلي السويد

 

 

 


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صور.. فرق إطفاء تكافح حرائق الغابات فى السويد

حرائق السويد

فرنسا

رجال إطفاء

السويد

حرائق الغابات في السويد




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