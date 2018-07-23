صور.. فرنسا ترسل رجال إطفاء للمساعدة فى السيطرة على حرائق السويد

كتب عبد الوهاب الجندى

أرسلت السلطات الفرنسية، اليوم الإثنين، عشرات الأشخاص من قوات الحماية المدنية إلى السويد، للمساعدة فى السيطرة على الحرائق المنتشر فى الغابات منذ أيام، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتواصل رجال الإطفاء، مكافحة حرائق الغابات التى اجتاحت مناطق واسعة فى السويد، منذ أيام، بعد موجة استثنائية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات السويدية، أنه جرى رصد 35 حريقا حتى يوم الخميس الماضى، على مساحة تزيد عن 20 ألف هكتار من أراضي الدولة الشمالية التي تغطيها غابات كثيفة.



الحماية المدنية الفرنسية



القوات الفرنسية المتجهه للسويد



القوات الفرنسية