صور.. زراعة الوادى الجديد تستكمل فعاليات التدريب على المكافحة الحيوية للآفات

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تستكمل مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، فعاليات الدورات التدريبية والندوات الإرشادية عن إطلاق الإعداء الحيوية من الطفيليات والمفترسات ضمن أعمال مكافحة الآفات بطرق طبيعية، والتى يحاضر فيها وفد معهد بحوث وقاية النبات، ومعهد بحوث البساتين، ضمن فعاليات استراتيجيه الإدارة المتكامله لمزارع نخيل البلح، ومنهم الدكتور عباس سعد استاذ النخيل بمعهد بحوث البساتين، وشرح الجزء الخاص بالبستنة، وهى من ضمن أهداف المشروع والتى من أهمها الخدمة الأرضيه والرأسية للنخلة، والدكتور أحمد عثمان حمادة استاذ تربية الفاكهة بمعهد بحوث البساتين وتحدث عن خدمة النخلة.

وقامت الدكتورة سلوى عبد الصمد استاذ بقسم بحوث المكافحة الحيوية، وخبير وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النبات، بإطلاق الأعداء الحيويه من الطفيليات والمفترسات بمزرعه (الخارجة 1)،وذاك ضمن خطه مشروع استراتيجيه الإداره المتكامله لمزارع النخيل، الممول من أكاديميه البحث العلمى والتكنولوجيا، وتعتبر كل من الخارجه والداخله إحدى مناطق تنفيذ المشروع .

وقال الدكتور مجد المرسى مدير القطاع الزراعى بالمحافظة،أنه تم إطلاق طفيل التريكوجراما وهو طفيل بيضه يتطفل على بيض أفات حرشفيه الأجنحة مثل أفات ثمار البلح، التى من أهمها (دوده البلح الكبرى- دوده البلح الصغرى - أبو دقيق الرمان - دوده قرون الخروب - الافستيا) بالإضافه إلى إطلاق طفيل البراكون وهو طفيل يرقه يتطفل على كثير من يرقات حرشفيه الأجنحة، كما تم إطلاق المفترسات أسد المن وأبو العيد والاوريس والذى تفترس كثير من بيض والفقس الحديث لكثير من الافات .



جانب من البرنامج التدريبى



أثناء اطلاق المفترسات الحيوية



داخل احدى مزارع النخيل بالخارجة



برنامج تدريبى عن المكافحة الحيوية



متخصصون يحاضرون فى البرنامج



اساليب حيوية فى المكافحة



جانب من التدريب



وفد من معهد بحوث وقاية النبات