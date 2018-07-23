صور.. حفتر يستقبل وزير خارجية فرنسا لبحث المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الإثنين، وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان والوفد المرافق له فى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، لبحث العديد من المستجدات على مختلف الأصعدة المحلية والدولية.

وكان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى فائز السراج صباح اليوم الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، معالى وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية فى حكومة الوفاق محمد سيالة والمستشار السياسى الطاهر السنى، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كورمى وعدد من مسؤولى وزارتى الخارجية الليبية والفرنسية، وتناول اللقاء تطورات الوضع السياسى، كما تم استعراض آفاق التعاون الليبى الفرنسى، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وعبر وزير الخارجية الفرنسى عن سعادته بزيارة ليبيا مرة أخرى، وعبر عن تقديره الكبير لما يبذله السراج من جهود لتحقيق الاستقرار فى ليبيا، ونقل لودريان للسراج تحيات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وقال الوزير الفرنسى إن جولته إلى ليبيا والتى بدأت بلقاء السراج هى للتأكيد على تفاهمات لقاء باريس ومن أجل تذليل العقبات أمام المسار الديمقراطى وإجراء الانتخابات وفقا لتلك التفاهمات.





حفتر يستقبل وزير خارجية فرنسا لبحث المستجدات الإقليمية والدولية



حفتر يستقبل وزير خارجية فرنسا لبحث المستجدات الإقليمية والدولية