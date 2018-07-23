صور.. تفاصيل سقوط تشكيلات عصابية لسرقة التكاتك وقتل أصحابها بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، عقب القبض على المتورطين فى اختطاف سائقين وقتلهما من أجل سرقة توكتوك كل منهما.

وتجمهر العشرات من أهالى المدينة أمام محكمة تلا فى محاولات للاقتحام حتى يتمكنوا من الوصول إلى الجناة والقصاص منهم، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية بالمديرية وعلى رأسهم اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، وعدد من القوات وتمكنت من السيطرة على الأمر والقضاء على تجمهر الأهالى.

جاء ذلك عقب سيناريو تكاملت فيه كل أطراف الجريمة، على مدار أربعة أشهر، وظن فيها الجناة أنهم فروا بفعلتهم ليكرروها أكثر من مرة ويكون هناك ضحية جديدة، دون أن يكترثوا بما خلفوا من أزمات وكوارث لمن يمرون عليهم بخططهم الشيطانية.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتقدم " ا ا غ " 53 سنة عامل بغياب نجله "م" 16 سنة طالب بالإعدادى بالمركبة "توكتوك" قيادته وهاتف محمول، وذلك يوم 14 من شهر أبريل الماضى، وتم تحرير المحضر رقم 2084 إدارى مركز تلا.

وفى وقت لاحق وبالتحديد فى يوم 11 من الشهر الجارى تبلغ مركز شرطة تلا، من المواطن " ن ا ص " 46 سنة، عامل، بغياب نجله "و" 18 سنة، بالتوكتوك قيادته، وهاتف محمول، وتم تحرير المحضر رقم 3894 إدارى مركز تلا.

ونظرا لما شكلته الجرائم من خطورة إجرامية بالغة، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، وتمكنت من فك لغز القضيتين، وتوصل فريق البحث إلى أن المتورطين فى الوقائع تشكيل عصابى مكون من" ت ك م " 38 سنه، سائق توكتوك، و" م ص ب " 33 سنه، موظف بمجلس الدولة فرع المنوفية ومقيمان بمكفر قرشوم دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتها اعترفا بارتكاب الوقائع لمرورهما بضائقة مالية حيث قاما باستدراج المجنى عليهما فى الواقعتين عن طريق طلب توصيلهما إلى مدينة طنطا وقتلهما خنقا فى الطريق وتخلصا من الجثامين بوضعها فى أجولة وإلقائها فى بحر الملاح، دائرة مركز طنطا بالغربية، وقاما بالاستيلاء على مركبتى التوكتوك وهاتفى المحمول وبإرشادهما تم ضبط المسروقات وتحديد موقع إلقاء الجثامين وجارى البحث عن الجثث.

وفى سياق فحص الوقائع تمكن فريق البحث من ضبط اثنين من التشكيلات العصابية التى تخصصت فى سرقة التكاتك وضم التشكيل الأول " ا ع ع " 26 سنة، عاطل، و" م ع ر " 20 سنة، عاطل، و" م ع م " 26 سنة، عامل، وسبق اتهامه فى أكثر من واقعة، وعثر بحوزة الثانى على فرد خرطوش، وبحوزة الثالث على سلاح أبيض، واعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع، كما تمكنت الحملة من القبض على التشكيل العصابى الثالث والذى ضم كلا من " ا ع م " 53 سنه، سائق توكتوك، و" م ع ا " 40 سنة، عاطل، ومقيمان بمدينة تلا واعترفوا بسرقة عدد من التكاتك.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، وبمجرد علم الأهالى بالخبر إلا وتجمهروا أمام المحكمة للمطالبة بالقصاص من الجناة.



المتهمين