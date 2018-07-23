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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:09 م
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صور.. تشييع جثمان فلسطينى بعد استشهاده برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:42 م
صور.. تشييع جثمان فلسطينى بعد استشهاده برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية جنازة شهيد فلسطينى
رويترز
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شيع الفلسطينيون، اليوم الاثنين، جثمان الفتى الفلسطينى أركان مزهر، الذى استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الصفة الغربية.

 وقالت مصادر طبية فلسطينية، فى وقت سابق اليوم، إن صبيا استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات فى مخيم الدهيشة القريب من مدينة بيت لحم.

وقال مصدر طبى فى مستشفى بيت جالا الحكومى، إن الفتى أركان مزهر وصل المستشفى مصابا برصاص حى بالصدر ولم تنجح كل الجهود فى إنقاذ حياته

وذكر سكان فى المخيم أن مواجهات اندلعت بين شبان وجيش الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامه للمخيم لتنفيذ عمليات اعتقال.

 

أقارب الشهيد الفلسطينى أركان مزهر
أقارب الشهيد الفلسطينى أركان مزهر

 

بكاء على الشهيد الفلسطينى
بكاء على الشهيد الفلسطينى

 

جثمان الفتى الفلسطينى أركان مزهر
جثمان الفتى الفلسطينى أركان مزهر

 

جنازة أركان مزهر
جنازة أركان مزهر

 

حزن فى الضفة الغربية
حزن فى الضفة الغربية

 

 


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