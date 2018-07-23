صور.. انقلاب سيارة محملة بزيت الطعام على طريق مصر الفيوم بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

شهد طريق مصر - الفيوم، اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة محملة بزيت الطعام أمام بوابات حدائق الأهرام، بمحافظة الجيزة.

من جانبه وجه اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، بانتقال الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث، ومتابعة اللواء علاء هراس، نائب المحافظ لشؤون الأحياء، وكذلك رئيس حى الهرم.

على الفور انتقل اللواء إبراهيم عبدالعاطى، رئيس حى الهرم، إلى موقع الحادث، حيث تم رفع السيارة من الطريق وفتحه أمام حركة المرور.

وقام حى الهرم بعمل نظافة للطريق عن طريق فرد رمال عليه وتجريده لإزالة المخلفات الناجمة عن انقلاب السيارة.



































