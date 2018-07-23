صور.. الإعصار أمبيل يضرب مدينة تشينجداو الصينية بعد شنغهاى

أ ف ب

وصل الإعصار أمبيل اليوم الاثنين، إلى مدينة تشينجداو، وذلك بعدما ضرب شنغهاى، وتسبب فى هطول أمطار غزيرة وتعطل حركة النقل والشحن.

وفى وقت سابق، ذكر التلفزيون الصينى المركزى (سى.سى.تى.فى) أن السلطات ألغت أكثر من 600 رحلة من مطارى مدينة شنغهاى فيما تأثرت أيضا خدمات القطارات السريعة.

وقال المركز الوطنى للأرصاد الجوية إن الإعصار وصل أولا إلى جزيرة تشونج مينج التى تبعد نحو 45 كيلومترا إلى الشرق من المدينة بسرعة رياح بلغت نحو 100 كيلومتر فى الساعة قرب عين الإعصار.



ارتفاع الموج بسبب الإعصار



الإعصار أمبيل يضرب مدينة تشينجداو الصينية بعد شنغهاى