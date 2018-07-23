صور.. إزالة 33 فدان تعديات على أملاك الدولة فى حملة بمركز المراغة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن إزالة 13 حالة تعدى على أملاك الدولة فى حملة بناحية مركز المراغة بمساحة أكثر من 33 فدان مخصصة لإقامة قرية سكنية ونادى رياضى، يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والعمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية والأراضى أملاك الدولة.

ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة فى بيان انه تم القيام بحملة لإزالة التعديات على أرض أملاك الدولة بزمام الوحدة القروية بالغريزات، أسفرت عن إزالة 13 حالة بناحية الغريزات وعرابة ابوعزيز بمساحة 33 فدان و 8قيراط و 97سهم ، أملاك دولة مخصصة لإنشاء قرية سكنية ونادى رياضى.

جاءت الحملة بالاشتراك مع رؤساء الوحدات القروية ومعدات الوحدة المحلية، وأملاك الدولة ، والإدارة الهندسية بالوحدة، ومسئولى الإدارة الزراعية بالمراغة، وبقوة تأمين من قيادة قطاع أمن الشمال، ومباحث ومركز شرطة المراغة ، وجارى أعمال المتابعة بصفة دورية وتكثيف الحملات للقضاء على جميع التعديات .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ورصد أى حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالتها فورا حفاظا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة .



إزالة تعديات بالمراغة



إزالة تعديات بالمراغة



إزالة تعديات بالمراغة