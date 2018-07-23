video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة تعديات على 33 فدان مخصصة للمشروعات التنموية بالمراغة بسوهاج

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:31 ص
صور.. إزالة تعديات على 33 فدان مخصصة للمشروعات التنموية بالمراغة بسوهاج جانب الإزالة
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن إزالة التعديات على مساحة 33 فدان و8 قيراط و79 سهما أملاك دولة مخصصة للمشروعات التنموية بمركز ومدينة المراغة شمال المحافظة، حيث بلغت جملة القرارات التى تم تنفيذها 13 قرارا.

ومن جانبه قال شريف السيد حسين انه تم القيام بحملة إزالات بدائرة المركز وتمكنت الحملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ 13 قرارا بنطاق الوحدات المحلية بقرى الغريزات وعرابة أبوعزيز وبلغت المساحة التى تمت إزالة التعديات منها 33 فدان و8 قيراط و79 سهما وذلك فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

شارك فى الحملة مسئولى أملاك الدولة ومسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة ومسئولى الإدارة الزراعية بالمراغة وبتأمين من قيادة قطاع الشمال بقيادة اللواء على الكاشف نائب المدير وقوة من مر كز شرطة المراغة بقيادة نائب مأمور المركز ومعاونى المباحث وتم تحرير المحاضر اللازمة وما زالات الجهود مستمرة فى إزالة كافة التعديات.

 

إزالة تعديات على 33 فدان (23)
إزالة تعديات على 33 فدان 

 

إزالة تعديات على 33 فدان (26)
إزالة تعديات على 33 فدان 

 

إزالة تعديات على 33 فدان (28)
إزالة تعديات على 33 فدان 

 

إزالة تعديات على 33 فدان (30)
إزالة تعديات على 33 فدان 

 

إزالة تعديات على 33 فدان (35)
إزالة تعديات على 33 فدان 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ سوهاج: ضبط 43 مخالفة مرورية و76 عبوة زبادى منتهية الصلاحية

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

حوادث سوهاج

اخبار الحوادث

ازالات

تعديات

ارض زراعية

مشروعات تنموية




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة