صور.. إزالة تعديات على 33 فدان مخصصة للمشروعات التنموية بالمراغة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن إزالة التعديات على مساحة 33 فدان و8 قيراط و79 سهما أملاك دولة مخصصة للمشروعات التنموية بمركز ومدينة المراغة شمال المحافظة، حيث بلغت جملة القرارات التى تم تنفيذها 13 قرارا.

ومن جانبه قال شريف السيد حسين انه تم القيام بحملة إزالات بدائرة المركز وتمكنت الحملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ 13 قرارا بنطاق الوحدات المحلية بقرى الغريزات وعرابة أبوعزيز وبلغت المساحة التى تمت إزالة التعديات منها 33 فدان و8 قيراط و79 سهما وذلك فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

شارك فى الحملة مسئولى أملاك الدولة ومسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة ومسئولى الإدارة الزراعية بالمراغة وبتأمين من قيادة قطاع الشمال بقيادة اللواء على الكاشف نائب المدير وقوة من مر كز شرطة المراغة بقيادة نائب مأمور المركز ومعاونى المباحث وتم تحرير المحاضر اللازمة وما زالات الجهود مستمرة فى إزالة كافة التعديات.



إزالة تعديات على 33 فدان



إزالة تعديات على 33 فدان



إزالة تعديات على 33 فدان



إزالة تعديات على 33 فدان