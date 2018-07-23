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صحة الأقصر تكشف عن إجراءات نوعية لحل أزمة نقص الأطباء بالمستشفيات

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:56 ص
صحة الأقصر تكشف عن إجراءات نوعية لحل أزمة نقص الأطباء بالمستشفيات مستشفى الاقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن اتخاذ عدة إجراءات مؤخراً لتطوير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية، منها توفير مستلزمات طبية وأدوات متنوعة خلال الفترة الماضية لمسستشفى الأقصر العام بتكلفة تفوق الـ600 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمحافظة.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التعاقد مؤخراً مع أكثر من 40 طبيب من جامعات أسيوط وقنا والقاهرة والأزهر لحل أزمات نقص الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية، كما تم التعاقد أيضاً مع أكثر من 80 أخصائي وأخصائية تمريض من مختلف الجامعات المختلفة لتوفير خدمات للمرضى بالمستشفيات الجديدة.
 
وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، أنه يجري العمل علي نظام الـ36 ساعة لإراحة الأطباء وخدمة المرضى بصورة طبيعية في نفس الوقت، وذلك حسب رغبة الطبيب، كما تم العمل بوظيفة المدير المناوب للوصول لأعلى درجات الانضباط فى المستشفيات المختلفة، كما يتم تقديم دورات تدريبية متنوعة للأطباء وفرق التمريض بمختلف مدن المحافظة.
 
 
 

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