شوقى السيد: فرض ضرائب على إعلانات الفيسبوك يتفق مع نصوص الدستور

كتب أمين صالح

قال الفقيه القانون والمحامى شوقى السيد، إن إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الوزارة تعد مشروع قانون جديد لفرض ضرائب على إعلانات الفيسبوك يتفق مع صحيح الدستور فى مصر، مشيرا إلى أن الإعلانات عملية تجارية ويجب أن يفرض عليها ضرائب.

وأضاف السيد فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن البرلمان سيناقش مشروع القانون فور وصوله، مؤكدا أن القانون سيتتبع الإعلانات التى تنشر ومحتواها وهذا أمر جيد للغاية، ومن ثم نؤكد على ضرورة المشروع وعلى ضرورة مناقشته فى أسرع وقت.

وثمن السيد جهود وزارة المالية فى هذا الصدد، مؤكدا أن مشروع القانون يتماشى مع نصوص الدستور، ويهم الدولة المصرية أن تحصل على نصيبها من الضرائب على إعلانات مواقع التواصل.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن وزارة المالية تعد حاليا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا أنها سوف تستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل .