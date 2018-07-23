شاهد لحظة سقوط حجر من حائط البراق بسبب حفريات الاحتلال الإسرائيلى

كتب أيمن رمضان

تسببت أعمال الحفر التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى، أسفل الجزء الغربى من المسجد الأقصى فى سقوط حجر من حائط البراق.

وعرض موقع "سكاى نيوز"، عربية فيديو يظهر لحظة سقوط الحجر من حائط البراق، الذى يعد أحد الآثار الإسلامية بالمسجد الأقصى، الذى يعد أولى القبلتين لدى المسلمين وثالث الحرمين الشريفين.

لم تقتصر العمليات الإجرامية التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى تجاه مقدسات المسلمين فى المسجد الأقصى على اقتحام باحاته واعتقال الأطفال والنساء والشباب من داخله، فضلاً عن توفير جدار أمنى لحماية المستوطنين الذين يقتحمون المسجد فى عمليات استفزازية لمشاعر المسلمين، بل تطرق الوضع إلى إجراء حفريات أسفل المسجد الأقصى بزعم البحث عن هيكل "سليمان".