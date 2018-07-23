سلطان بن سحيم: زيارة تميم للندن لن تحمل معها أى جديد للشعب القطرى

كتب أحمد جودة

قال سلطان بن سحيم آل ثانى، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، إن الزيارة الجديدة التى يقوم بها تميم بن حمد، إلى لندن لن تحمل معها أى جديد للشعب القطرى، مثلها مثل زيارات أخرى لف بها العالم وفى النهاية المقاطعة باقية والعناد يستمر والخاسر وحده المواطن القطرى.



تغريدة سلطان بن سحيم

وأضاف "بن سحيم"، عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصى بموقع "تويتر"، "فى ظل التقرير الفضيحة لـ بى بى سى عن أكبر فدية فى التاريخ مولت جماعات إرهابية، ما الذى سيقوله تميم للسياسيين البريطانيين؟ وما تبريره لهذه الفضيحة؟ الزيارة فشلت قبل أن تبدأ".