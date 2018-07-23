سكرتير عام المنوفية: حملات تموينية مكثفة على الأسواق وتحرير 3497 محضر مخالف

المنوفيه - محمود شاكر

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، خلال شهرى يونيو ويوليو، بشن حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز فى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضمان جودة المنتجات.

وأسفرت الحملات عن تحرير 3497 محضر مخالف ضد أصحاب المحلات والمخابز على مستوى المحافظة،تنوعت بين غش تجارى وسلع مجهولة المصدر، وممارسة نشاط بدون ترخيص،وعدم إعلان عن أسعار،وتجميع مواد بترولية وإسطوانات غاز،وبيع بأزيد من السعر الرسمى، وخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات،وعدم إعلان عن مواعيد الإنتاج والتشغيل الخاصة بالمخبز، وعدم الإحتفاظ بسجلات حركة الدقيق الخاصة بالمخبز.

كما تم ضبط مصنع جبن بناحية الماى مركز شبين الكوم، يمارس نشاطه بدون ترخيص، ويقوم بوضع بيانات غير صحيحة على المنتجات، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح، وقد تم تحرير محضر ضد صاحب ومدير المصنع، حيث تم ضبط 10 صفيحة جبن زنة الصفيحة الواحدة 20 كجم، و8 عبوات قشطة معبأة كل عبوة داخل كيس بلاستيك، وتحرير محضر ضد صاحب ماكينة طحن ملح بناحية بهواش مركز منوف، وذلك لحيازته ملح مجهول المصدر، وقد تم ضبط كمية قدرها 100 طن مجهول المصدر ومزاولة النشاط بدون ترخيص.

وأشار المهندس عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمنوفية،إلى إستمرار الحملات المكثفة على الأسواق والمخابز للتصدى لغلاء التجار والتلاعب بقوت الشعب،مؤكداً على سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى مخالفات أو تلاعب.