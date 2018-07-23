سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: التعاون مع مصر يتخطى 1.3 مليار يورو

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حرص سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إيفان سوركوش على مشاركة المصريين احتفالهم اليوم بالذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو.. مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى .

وقال سوركوش، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الاثنين، "بمناسبة الاحتفال بالذكرى 66 لثورة 23 يوليو، أعيد التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين ⁧‫الاتحاد الأوروبى⁩ وأم الدنيا ⁧‫مصر"⁩.

وأضاف السفير الأوروبى أن التعاون الإنمائى بين مصر والاتحاد يتخطى مليارا و 300 مليون يورو من أجل حاضر ومستقبل أفضل للمصريين، كما أننا أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر..مختتما بقوله"تحيا الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى".