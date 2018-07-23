سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: التعاون مع مصر يتخطى 1.3 مليار يورو

حرص سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إيفان سوركوش على مشاركة المصريين احتفالهم اليوم بالذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو.. مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى .
وقال سوركوش، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الاثنين، "بمناسبة الاحتفال بالذكرى 66 لثورة 23 يوليو، أعيد التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى وأم الدنيا مصر".
وأضاف السفير الأوروبى أن التعاون الإنمائى بين مصر والاتحاد يتخطى مليارا و 300 مليون يورو من أجل حاضر ومستقبل أفضل للمصريين، كما أننا أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر..مختتما بقوله"تحيا الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى".
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة