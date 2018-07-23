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الإثنين، 23 يوليه 2018 04:34 م
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سفيرة الاتحاد الأوروبى ببيروت: تقرير بعثة مراقبة الانتخابات النيابية إيجابى

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:11 م
سفيرة الاتحاد الأوروبى ببيروت: تقرير بعثة مراقبة الانتخابات النيابية إيجابى انتخابات لبنان- أرشيفية
أ ش أ
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أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبى فى لبنان كريستينا لاسن، أن التقرير النهائى لبعثة الاتحاد لمراقبة الانتخابات النيابية، جاء إيجابيا للغاية فى ما يخص وزارة الداخلية ودورها فى العملية الانتخابية.

وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبى - فى تصريح على هامش زيارتها وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق - إلى وجود توصيات عدة ضمن التقرير، أبرزها ضرورة تحسين تمثيل المرأة فى الانتخابات المقبلة وتفعيل دور هيئة الإشراف على الانتخابات.

وبحث المشنوق ولاسن آخر تطورات موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وفق المعايير الدولية، حيث أكدا توافقهما على ضرورة أن تكون تلك العودة آمنة للنازحين.

وكانت انتخابات مجلس النواب اللبنانى قد أجريت - فى الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى - وقام الاتحاد الأوروبى بمراقبة سير العملية الانتخابية التى نفذتها هيئة الإشراف على الانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية اللبنانية، وأصدرت بعثة الاتحاد التى شاركت بمراقبة الانتخابات توصياتها فى شأن العملية الانتخابية قبل عدة أيام.

 


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