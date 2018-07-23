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سائق يفقد قدمه فى حادث تصادم فى المحلة الكبرى بالغربية

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:08 ص
سائق يفقد قدمه فى حادث تصادم فى المحلة الكبرى بالغربية غرفة العمليات - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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شهدت مدين المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اصطدام سيارة ملاكى بسائق ميكروباص من الخلف أثناء توقفه بمنطقة الشعراوى لتحميل الركاب، وتم نقله فى حالة حرجة لمستشفى المحلة العام وتحويله لطوارئ المنصورة لبتر قدمه وضبط قائد السيارة واقتياده لقسم ثان المحلة.
 
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة المحلة، انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي بسائق ميكروباص اثناء تحميله للركاب على الطريق، وتم نقله بسيارة إسعاف للمستشفى العام واقتياد المتهم للقسم، وتم تحويل المصاب لطوارئ المنصورة لبتر قدمه.
 
 

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