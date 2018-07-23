video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 03:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال جديد بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق إيران

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:52 ص
زلزال جديد بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق إيران مقياس ريختر
(رويترز)
إضافة تعليق

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز جنوب شرق إيران فى وقت مبكر اليوم الاثنين بعد ثلاثة زلازل فى البلاد فى اليوم السابق بما فى ذلك زلزال تسبب فى إصابة قرابة 290 شخصا فى الغرب.

وقال مجيد سعيدى رئيس هيئة إدارة الأزمات فى إقليم كرمان للتلفزيون الرسمى "حتى الآن لدينا تقارير عن أضرار فى بعض المبانى ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وأضاف سعيدى أن فرق الإنقاذ أُرسلت إلى 26 قرية متضررة.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قوة الزلزال بنحو 5.5 درجة وقالت إن مركزه كان على بعد 37 كيلومترا شرقى مدينة كرمان. وأضافت أنه ضحل جدا إذ جاء على عمق عشرة كيلومترات فحسب الأمر الذى من شأنه أن يفاقم من تأثيره.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد مصابى زلزال إيران إلى 156 شخصًا ودمار 54 وحدة سكنية

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بقوة 5.9 درجة غرب إيران إلى 130 مصابا

مقياس ريختر

زلزال

ايران

زلزال ايران




لا تفوتك
تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة