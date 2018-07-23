زلزال جديد بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق إيران

(رويترز)

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز جنوب شرق إيران فى وقت مبكر اليوم الاثنين بعد ثلاثة زلازل فى البلاد فى اليوم السابق بما فى ذلك زلزال تسبب فى إصابة قرابة 290 شخصا فى الغرب.

وقال مجيد سعيدى رئيس هيئة إدارة الأزمات فى إقليم كرمان للتلفزيون الرسمى "حتى الآن لدينا تقارير عن أضرار فى بعض المبانى ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وأضاف سعيدى أن فرق الإنقاذ أُرسلت إلى 26 قرية متضررة.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قوة الزلزال بنحو 5.5 درجة وقالت إن مركزه كان على بعد 37 كيلومترا شرقى مدينة كرمان. وأضافت أنه ضحل جدا إذ جاء على عمق عشرة كيلومترات فحسب الأمر الذى من شأنه أن يفاقم من تأثيره.