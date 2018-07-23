خارجية سول: لا داعى للقلق بشأن تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية

(أ ش أ)

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا، اليوم الإثنين، أن تحرك سول لتخفيف العقوبات الدولية على شطرها الشمالى لا يدعو للقلق، قائلة إن بلادها تسعى إلى "استثناء" فى التبادلات عبر الحدود.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزيرة قولها للصحفيين :" إنها ليست مرحلة يتم فيها تخفيف العقوبات إنما هو الحصول على استثناءات من العقوبات والتى هى ضرورية للمشاريع بين الكوريتين".

وجاءت تصريحات كانج بعد عودتها إلى سول، حيث اختتمت زيارتها للولايات المتحدة، وسط تكهنات وسائل الإعلام بأنها شددت على الحاجة إلى تخفيف العقوبات خلال اجتماعاتها مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولي.

ومنذ أوائل هذا العام، أثيرت المخاوف من أن تسعى سول لزيادة التبادلات عبر الحدود، الأمر الذى يمكن أن يساهم فى تفكيك نظام العقوبات الذى دفع بيونج يانج إلى تغيير حساباتها حول برنامجها النووي.