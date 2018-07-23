حكومة الصين: مساعدات مالية وإجازات لتشجيع المواطنين على إنجاب الطفل الثانى

كتب: هانى محمد

دعت حكومة الصين الأسر الصينية إلى إنجاب الطفل الثانى، مقابل الحصول على مساعدات مالية وإجازات عمل إضافية، وأن القانون الجديد يمنح الأم، إضافة إلى إجازة الوضع البالغة 98 يوما، إجازة أمومة تصل إلى 138 أو 158 يوما، عدا عن تعويضات مالية، كما يمنح القانون الجديد الآباء إجازة سنوية مدتها 15-30 يوما.

وقال موقع "الصين"، إن علاوة على هذا، تقدم السلطات للأسر التى تنجب الطفل الثانى منحا مالية وخدمات إضافية. فعلى سبيل المثال، تحصل الأم التى أنجبت الطفل الثانى على تعويض مالى يصل إلى ألف يوان (حوالى 150 دولارا) في مدينة شيهتسي، إضافة إلى توفير حليب الأطفال لها لمدة ثلاث سنوات.

ويأتى هذا الإجراء بعد إلغاء القانون السابق "عائلة واحدة-طفل واحد" عام 2016. ومع ذلك، يمتنع معظم المواطنين عن إنجاب أكثر من طفل واحد بسبب ارتفاع تكاليف تربية الأطفال، حيث أن ضمان مستلزمات طفل واحد لحين بلوغه 22 عاما، تصل إلى 740-960 ألف يوان (110-140 ألف دولار)، فى حين أن متوسط الدخل الشهرى يعادل تقريبا 8 آلاف يوان (1100 دولار).