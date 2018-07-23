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حشود غاضبة تقتل امراة فى الهند إثر شائعات عن خطف أطفال

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:27 ص
حشود غاضبة تقتل امراة فى الهند إثر شائعات عن خطف أطفال أعمال عنف - أرشيفية
أ ف ب
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قتلت امرأة على يد حشد غاضب فى الهند بعد انتشار شائعات على تطبيق "واتساب" عن خطف أطفال، بحسب ما أعلنت الشرطة، أمس الأحد، بعد أيام من فرض التطبيق قيودا على نقل الرسائل فى الهند فى خطوة تهدف إلى كبح ترويج أخبار كاذبة أدت إلى سلسلة أعمال عنف دامية.

وأسفرت شائعات عبر الانترنت بشان مزاعم بوجود خاطفى أطفال عن مقتل 20 شخصا فى عمليات ضرب حتى الموت فى الهند خلال الشهرين الأخيرين، بحسب إحصاء لوسائل اعلام محلية.

وذكرت الشرطة أنها أوقفت تسعة أشخاص، فيما لا تزال تسعى لتوقيف المزيد، بعد أن عثرت الأحد على جثة مشوهة لامرأة فى منتصف العمر قرب منطقة غابات فى منطقة سينجراولى فى ولاية ماديا براديش فى وسط البلاد.

وأبلغ المتهمون الشرطة أنهم اعترضوا طريق المرأة، مساء السبت، بعد أن شكوا فى تصرفاتها خصوصا بعد إطلاعهم على رسائل "واتساب" عن عصابات لخطف الأطفال فى المنطقة، حسب ما قال قائد الشرطة المحلية رياض إقبال لوكالة فرانس برس.

وأضاف "نسعى للتعرف على الضحية ومررنا صورتها لكافة مراكز الشرطة".

وكانت الحكومة الهندية هددت الخميس بملاحقة التطبيق الذي تملكه "فيسبوك" على اعتبار انه "قناة لنشر اخبار زائفة " ولا يمكنه الإفلات من مسؤوليته" فى الامر.

 

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