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حركة فتح: ثورة 23 يوليو شكلت انعطافة هامة لصالح القضية الفلسطينية

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:27 ص
حركة فتح: ثورة 23 يوليو شكلت انعطافة هامة لصالح القضية الفلسطينية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
كتب : أحمد جمعة
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قال المتحدث الرسمى باسم حركة فتح الفلسطينية، الدكتور عاطف أبو سيف، إن ثورة 23 يوليو شكلت انعطافة هامة لصالح القضية الفلسطينية، مشيدا بالذكرى السنوية لثورة 23 يوليو الزعيم العربى جمال عبد الناصر ومواقفه الداعمة للثورة الفلسطينية ولحركة فتح ودفاعه عن كرامة الأمة العربى.

 

وأكدت حركة فتح، فى بيان صحفى، على أن دور مصر وجيشها فى حروب فلسطين والدفاع عن الأرض العربية كان مفخرة لكل العرب، مشيرة إلى أن ثورة يوليو لها دور كبير فى دعم حركات التحرر فى العالم خاصة الثورة الفلسطينية التى اعتبرها الزعيم عبد الناصر انبل ظاهرة ثورية.

 

وختمت الحركة بيانها بأن مصر كانت وستظل السد المنيع الذى تتحطم أمامه كل المؤامرات على الأمة العربية، مشيرة إلى أن جهود مصر لحماية الأمة والدفاع عن مصالحها كانت دائما ضمانة عبور الأزمات.

 

وحييت حركة فتح الشعب المصرى والقيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ذكرى ثورة يوليو، مشيدة بما يقوم به الرئيس السيسى والقيادة المصرية على ما يقومون به من جهود لإنجاح المصالحة.


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