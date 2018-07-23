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حبس طفل قتل ابن عمه بالخطأ أثناء تصويب خرطوش نحو كلاب ضالة بالأميرية

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:31 ص
حبس طفل قتل ابن عمه بالخطأ أثناء تصويب خرطوش نحو كلاب ضالة بالأميرية حجز - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة الطفل بالقاهرة برئاسة محمد حسين، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل ابن عمه، بطريق الخطأ أثناء تصويب رصاص خرطوش نحو كلاب ضالة.

 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الأميرية إخطارا من مستشفى الزيتون، بوصول طالب 12 سنة جثة هامدة إثر إصابته برش خرطوش أودت بحياته.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة نجل عم المجنى عليه طالب 15 سنة كان بحوزته بندقية خرطوش وأطلق أعيرة منها صوب الكلاب الضالة فى الشارع، إلا أن إحداها انحرفت واخترقت جسد المجنى عليه الذى كان يمزح معه وفر المتهم هاربا، فيما تمكن رجال المباحث من القبض عليه وإحالته لنيابة الطفل التى قررت حبسه.

 


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