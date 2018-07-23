حبس سائق تاكسى نصب على ضحاياه بقدرته تعيينهم فى شركة طيران

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس سائق تاكسى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على أموال ضحاياه بزعم كونه مدير علاقات خارجية، وقدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى شركات الطيران، واستولى على أكثر من 250 ألف جنيه من المواطنين.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا بتردد أحد الأشخاص على المستشفى منتحلا صفة موظف، وبصحبته آخر لتوقيع الكشف الطبى وإجراء تحليل المواد المخدرة على الأخير وارتيابهم فى أمره.

وعلى الفور انتقل الملازم أول أحمد إبراهيم الطويل معاون مباحث القسم، وتمكن من ضبطه أثناء تواجده داخل المستشفى، وتبين أنه "على ع ع" 38 سنة سائق تاكسى، وبصحبته "حازم إ غ" 32 سنة نجار مسلح، وبمناقشة الأول عن سبب تواجده بالمستشفى اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بعمله كمدير علاقات خارجية وقدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى شركات الطيران، وقيامه باصطحاب الأخير للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه وإجراء تحليل المواد المخدرة عقب استيلائه منه على مبلغ 43 ألف جنيه بدعوى تعيينه بالشركة.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادثتين بذات الأسلوب، والاستيلاء على مبلغ 130 ألف جنيه من ميكانيكى معدات، والاستيلاء على مبلغ 93 ألف جنيه من مواطن آخر، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط 11 قرار تعيين بأسماء المجنى عليهم وآخرين، جهاز لاسلكى خاص بشركة للمقاولات مبلغ 14 ألف جنيه، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم واتهماه بالنصب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.