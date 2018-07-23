video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 10:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس سائق تاكسى نصب على ضحاياه بقدرته تعيينهم فى شركة طيران

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:33 م
حبس سائق تاكسى نصب على ضحاياه بقدرته تعيينهم فى شركة طيران نصاب،أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس سائق تاكسى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على أموال ضحاياه بزعم كونه مدير علاقات خارجية، وقدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى شركات الطيران، واستولى على أكثر من 250 ألف جنيه من المواطنين.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا بتردد أحد الأشخاص على المستشفى منتحلا صفة موظف، وبصحبته آخر لتوقيع الكشف الطبى وإجراء تحليل المواد المخدرة على الأخير وارتيابهم فى أمره.

وعلى الفور انتقل الملازم أول أحمد إبراهيم الطويل معاون مباحث القسم، وتمكن من ضبطه أثناء تواجده داخل المستشفى، وتبين أنه "على ع ع" 38 سنة سائق تاكسى، وبصحبته "حازم إ غ" 32 سنة نجار مسلح، وبمناقشة الأول عن سبب تواجده بالمستشفى اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بعمله كمدير علاقات خارجية وقدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى شركات الطيران، وقيامه باصطحاب الأخير للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه وإجراء تحليل المواد المخدرة عقب استيلائه منه على مبلغ 43 ألف جنيه بدعوى تعيينه بالشركة.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادثتين بذات الأسلوب، والاستيلاء على مبلغ 130 ألف جنيه من ميكانيكى معدات، والاستيلاء على مبلغ 93 ألف جنيه من مواطن آخر، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط 11 قرار تعيين بأسماء المجنى عليهم وآخرين، جهاز لاسلكى خاص بشركة للمقاولات مبلغ 14 ألف جنيه، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم واتهماه بالنصب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 3 شباب سرقوا فيلا صديقهم فى بورتوفيق بالسويس

حبس محاسب بشركة أدوية استولى على مليون جنيه وزعم تعرضه للسطو

تهمة النصب

سائق تاكسى ينصب على مواطنين

اخبار حوادث اليوم

اخبار الحوادث




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة