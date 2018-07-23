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الإثنين، 23 يوليه 2018 10:27 م
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جنوح سفينة شحن عملاقة شرق السويد

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:46 م
جنوح سفينة شحن عملاقة شرق السويد جنوح سفينة
أ ش أ
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أعلن متحدث باسم قوات حرس السواحل السويدية، أن سفينة شحن عملاقة جنحت، اليوم الاثنين، فى الساحل الشرقى للسويد، ما أدى إلى حدوث تسرب بترولى فى بحر البلطيق.

وذكرت شبكة (أيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن سفينة الشحن - التى تحمل علم بنما - كانت فى طريقها إلى أحد الموانئ الواقعة جنوب استوكهولم ، رغم أن الأحوال الجوية كانت طيبة فى بحر البلطيق.

وتابع المتحدث يقول "إن السفينة كانت تحمل 1325 سيارة ، وأن قائدها سار – فى ما يبدو – فى الممر الخطأ لعدة ساعات قبل أن يرتطم بالساحل الشرقى للسويد".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن السلطات السويدية احتجزت أحد أفراد الطاقم للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير الخمور عند وقوع الحادث ، فيما تتواصل عملية تقييم حجم الخسائر التى تعرضت لها السفينة.


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السويد

سفينة شحن

تسرب نفطى

بحر البلطيق

أمن و حوادث




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