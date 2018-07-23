جزار يقتل نجله بعد تعذيبه بسبب لعبه فى الشارع مع الأطفال بالبحيرة

البحيرة جمال أبو الفضل وناصر جودة

شهدت مدينة كفر الدوار جريمة قتل بشعة بعد أن وثّق أب أبناءه الأطفال وربطهم بخرطوم بسبب خروجهم ولعبهم فى الشارع بدون إذن.

البداية تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث يفيد تبلغ من الأهالى بتعذيب أب أبناءه بمنطقة السناهرة بكفر الدوار.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم كفر الدوار، والنقيب محمد عطى معاون المباحث والنقيب أحمد صابر البرعى حيث أكدت التحريات قيام جزار يدعى "كرم ط ك" 45 سنة بتوثيق أطفاله الصغار داخل المنزل وقام بالتعدى عليهم مما أدى إلى وفاة الطفل طلعت 10 سنوات من أثر التعذيب، تم نقل الجثة لمستشفى كفر الدوار العام تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.