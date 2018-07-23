جامعة الإسكندرية تحتفل بتخرج طلاب فرعها بأنجمينا من كليات الزراعة والطب البيطرى

الإسكندرية - هناء أبو العز

احتفلت جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، بحفل التخرج لطلاب فرع الجامعة بأنجمينا -دولة تشاد، بكليتى الزراعة، دور ربيع وخريف 2017، وكلية الطب البيطرى دور مايو 2018، بمقر كلية الطب بجامعة أنجمينا، بحضور كلا من الدكتور حسين مسار حسين مستشار رئيس دولة تشاد المكلف بالتعليم العالى، والدكتورة نورين سليمان نورين مستشار وزير التعليم العالى والبحث والابتكار، ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة إنجمينا وأعضاء النقابات والسياسيين وأسر الخريجين.

وفى كلمته بالاحتفالية أشار الدكتور محمد بهى الدين المشرف العام على فرع الجامعة بأنجمينا أن عدد خريجى الفرع بلغ حتى الآن 97 خريج من كليتى الزراعة والطب البيطرى (عربى/فرنسى)، وأنهم سوف يساهمون بلا شك فى تنمية قطاع الثروة الحيوانية الواعد بدولة تشاد، بالإضافة إلى الشراكة فى نفس المجال مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال بمصر.

كما أشار الدكتور الطيب إدريس حلولو، إلى عمق العلاقة بين الشعبين المصرى والتشادى، ووجه الشكر إلى القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين.

وأكد الدكتور حسين مسار،مستشار رئيس دولة تشاد، فى كلمته،على أن العلم مفتاح التنمية والتطور، ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية التى صدرت العلم والمعرفة إلى العالم كله، وإن عطاءها مستمر دائم يجرى كجريان النيل.

وفى نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الطلاب الخريجيين، والتقاط الصور التذكارية معهم.