video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الإسكندرية تحتفل بتخرج طلاب فرعها بأنجمينا من كليات الزراعة والطب البيطرى

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:12 م
جامعة الإسكندرية تحتفل بتخرج طلاب فرعها بأنجمينا من كليات الزراعة والطب البيطرى جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

احتفلت جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، بحفل التخرج لطلاب فرع الجامعة بأنجمينا -دولة تشاد، بكليتى الزراعة، دور ربيع وخريف 2017، وكلية الطب البيطرى دور مايو 2018، بمقر كلية الطب بجامعة أنجمينا، بحضور كلا من الدكتور حسين مسار حسين مستشار رئيس دولة تشاد المكلف بالتعليم العالى، والدكتورة نورين سليمان نورين مستشار وزير التعليم العالى والبحث والابتكار، ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة إنجمينا وأعضاء النقابات والسياسيين وأسر الخريجين.

وفى كلمته بالاحتفالية أشار الدكتور محمد بهى الدين المشرف العام على فرع الجامعة بأنجمينا أن عدد خريجى الفرع بلغ حتى الآن 97 خريج من كليتى الزراعة والطب البيطرى (عربى/فرنسى)، وأنهم سوف يساهمون بلا شك فى تنمية قطاع الثروة الحيوانية الواعد بدولة تشاد، بالإضافة إلى الشراكة فى نفس المجال مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال بمصر.

كما أشار الدكتور الطيب إدريس حلولو، إلى عمق العلاقة بين الشعبين المصرى والتشادى، ووجه الشكر إلى القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين.

وأكد الدكتور حسين مسار،مستشار رئيس دولة تشاد، فى كلمته،على أن العلم مفتاح التنمية والتطور، ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية التى صدرت العلم والمعرفة إلى العالم كله، وإن عطاءها مستمر دائم يجرى كجريان النيل.

وفى نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الطلاب الخريجيين، والتقاط الصور التذكارية معهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقيع اتفاقية تعـاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية للتعلم الالكترونى

الاسكندرية

جامعة انجمينا

تنمية قطاع الثروة الحيوانية

دولة تشاد

جامعة الاسكندرية

اخبار محافظة الاسكندرية




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة