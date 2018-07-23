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توقيع اتفاقية تعـاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية للتعلم الالكترونى

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:47 ص
توقيع اتفاقية تعـاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية للتعلم الالكترونى توقيع اتفاقية تعـاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الأهلية
الإسكندرية- هناء أبو العز
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وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية،والدكتور ياسر دكرورى رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، إتفاقية التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين، لمنح شهادات علمية مشتركة ( Joint degrees ) فى برنامج البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك فى مختلف التخصصات .
 
وأشار الدكتور الكردى فى بيان له، عقب توقيع الإتفاقية أن هذا التعاون سيسهم فى تقديم تعليم متميز فى التخصصات الحديثة والبينية، مما يؤدى إلى الإرتقاء بجودة العملية التعليمية من خلال نموذج للتعلم الالكترونى المدمج، الذى يوفر فرص التعليم الجامعى لكل الراغبين فى مواصلة التعليم والتعلم مدى الحياة، فضلاً عن تنمية قدرتهم على الإختيار الواعى والحر لما يرغبون فى دراسته، وأيضاً تنمية قدراتهم على التعلم الذاتى المستمر.
 
وأضاف الدكتور الكردى، أن جامعة الإسكندرية ستوفر مقراً داخل مبانيها ليكون مركزاً دراسياً مناسباً ومستقراً للعملية التعليمية المرتبطة بالبرامج المشتركة، وسوف تتيح إمكاناتها من مكتبات وكتب ومراجع ومعامل حاسب آلى وخلافه للطلاب المسجلين بهذه البرامج، كما ستشترك الجامعة فى إدارة العملية التعليمية.   
 
وأضاف الدكتور الكردى، أنه سيتم فتح باب التسجيل للعام الجامعى 2018/2019 فى برنامجى بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال، موضحا أن قبول وتسجيل الطلاب بهذه البرامج المشتركة سيتم الكترونياً من خلال إدارات شئون الطلاب وإدارات الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية والنظام الالكترونى الخاص بالجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الأهلية.
 
 
 

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